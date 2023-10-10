إمام عاشور يبدأ برنامج التأهيل من كدمة الساق في الأهلي

بدأ إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي ، برنامجه التأهيلي بعد الإصابة بكدمة قوية أسفل الساق في مباراة فريقه الأخيرة أمام الإسماعيلي، والتي تسببت في خروجه ونقله إلى المستشفى للاطمئنان على حجم الإصابة ومدة الغياب عن الملاعب.

وكشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، أن إصابة إمام عاشور عبارة عن كدمة قوية أسفل الساق بجانب الكاحل بعدما خضع للأشعة، مشيراً إلى أن مدة الغياب لا تتعدى من 7 إلى 10 أيام، وأن الجهاز الطبي سيتعامل مع إصابة إمام عاشور بشكل سريع قبل أن يعود سريعا للفريق، موضحان أنه تم نقل إمام لأقرب مستشفى لإجراء الأشعة وهو في طريق العودة بعد نهاية المباراة واطمأننا على حالة اللاعب.

وأوضح طبيب الأهلي أن إمام عاشور سيبدأ من اليوم يبدأ العلاج مباشرة للتعافي من الإصابة، قبل العودة مجددا لتدريبات فريقه.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في دار السلام 20 أكتوبر الجاري، فى ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي). وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني 24 أكتوبر فى القاهرة.