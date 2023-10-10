روسيا والأمم المتحدة تبحثان سبل ضمان وصول الحبوب إلى الأسواق العالمية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين مع وفد أممي سبل ضمان وصول الأسمدة والحبوب الروسية إلى الأسواق العالمية دون عوائق.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ بأنه "تم تبادل للمواقف حول تنظيم الوصول الحر للأسمدة والحبوب الروسية إلى الأسواق العالمية لصالح أمن الغذاء العالمي ودعم الدول المحتاجة وكذلك الموقف من مسائل إزالة العوائق التي ظهرت بسبب فرض العقوبات أحادية الجانب ضد روسيا".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح بأن روسيا وافقت على المشاركة في صفقة الحبوب، وجددتها 3 مرات بعد وعود غربية بالوفاء بعدد من الالتزامات طلبتها روسيا، ولم ينفذ أي منها، مشيرا إلى أن موسكو شاركت في صفقة الحبوب، آخذة بعين الاعتبار ضرورة تنفيذ الالتزامات المتعلقة باستبعاد العقبات غير المشروعة أمام توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية، ولكن هذه الشروط لم تنفذ بعد.

وانتهى سريان مفعول صفقة الحبوب في 18 يوليو الماضي، وأبلغت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضتها تمديد الصفقة بشكلها الحالي.