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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

اليوم.. "هيكل وزمانه" بمركز الإبداع الفني

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يستضيف مركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بساحة دار الأوبرا المصرية في السادسة مساء اليوم  الثلاثاء 10 أكتوبر اللقاء الثامن عشر من سلسلة أرواح في المدينة للكاتب الصحفي محمود التميمي، ويقام هذا الشهر بعنوان "هيكل وزمانه".
يستعرض التميمي قصة هيكل وزمانه وحقائق تطرح لأول مرة، ومواد فيلميه من القاهرة في زمن هيكل، وقصص الأبطال الذين عاصرهم وشهد على أدوارهم في أكتوبر ١٩٧٣ .
يذكر أن مئوية هيكل تتزامن مع اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر ١٩٧٣ الذي شهد عليه رئيساً لتحرير الأهرام وكاتباً للتوجيه الاستراتيجي للقتال بتكليف من الرئيس السادات ومؤرخاً للنصر الوحيد للعرب في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي في عدة كتب هامة سيتم عرض أهم ما جاء فيها، مع عرض الفيلم الخاص بمئوية استاذ هيكل بحضور السيدة هدايت تيمور شريكة حياته ومشواره الطويل وعدد من أفراد من أسرته.
الدعوة مفتوحة للجمهور ومحبي القاهرة وتاريخها.

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هيكل محمد حسنين هيكل مركز الإبداع الفنى صندوق التنمية الثقافية
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