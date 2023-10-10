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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يعود للتدريبات على ملعب الترسانة استعدادا لسموحة في الدوري

مران الزمالك
مران الزمالك
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حصة بدنية و تأهيلية خاصة داخل الجيمانيزيوم بمقر النادي، صباح اليوم الثلاثاء استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق العديد من الجوانب التأهيلية و البدنية والاستشفائية تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال وفقا للبرنامج الموضوع خلال الفترة الحالية لتجهيز الجميع بالشكل الأمثل للمرحلة المقبلة. 

عقب ذلك توجه الجهاز الفني ولاعبو الفريق إلى ملعب الترسانة لخوض مران اليوم الثلاثاء ، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة يومين بعد مباراة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

 

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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