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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: المبادرات الرئاسية كانت بمثابة الحل الجذري للقضاء على مشكلات صحية مزمنة

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام خضراوي
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اعتبر المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، إعلان منظمة الصحة العالمية بشكل رسمي خلو مصر من فيروس سي، بمثابة إنجاز كبير حققته القيادة السياسية في القطاع الصحي، مشيراً إلى أن قطاع الصحة على وجه التحديد شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة بفضل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا القطاع، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير رعاية صحية شاملة للجميع، وإطلاق عدد من المبادرات الصحية الرئاسية خلال السنوات الماضية، والتي أشادت بها المنظمات الدولية على مستوى العالم.

وقال "خضراوي" في بيان له أصدره اليوم، إن المبادرات الرئاسية حققت نجاحات كبيرة وكانت بمثابة الحل الجذري للقضاء على بعض المشكلات الصحية الصعبة والمزمنة وفي مشكلة فيروس سي، مؤكدًا أن حزمة المبادرات الرئاسية جاءت لتحل أزمة نقص الإمكانيات، ونجحت الدولة المصرية تحقيق إنجازات كبيرة في قطاع الصحة لدرجة أن مجلة فوربس الأمريكية تساءلت: لماذا لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية القضاء على فيروس سي كما فعلت مصر؟ وهذا يؤكد حجم الإنجاز الذى وصلت إليه الدولة المصرية خلال السنوات القليلة السابقة.

ووجه المهندس عبد السلام خضراوي، التحية والتقدير للحكومة بصفة عامة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وأطقم الأطباء، والتمريض، ورجال الإسعاف، على النجاحات الكبيرة التي حققوها تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين المصريين والعرب والأفارقة والأجانب من المقيمين داخل مصر. 

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المهندس عبد السلام خضراوي مجلس النواب فيروس سي منظمة الصحة العالمية
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