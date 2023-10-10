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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الإحصاء: ارتفاع أسعار الألبان والجبن والبيض 5.4% خلال سبتمبر 2023

رئيس جهاز الإحصاء
رئيس جهاز الإحصاء
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، عن معدل التضخم الشهــرى لشهــر سبتمبر 2023 مقارنة بشهـر اغسطس 2023، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيرًا قدره (3.6%)، وذلك نتيجة للآتي:

تغير أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.4%)، تغير أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.4%)، تغير أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (5.4%)، تغير أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (19.2%)، تغير أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.9%)، تغير أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (2.2%)، تغير أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (4.5%).

كما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (1.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة الدخان بنسبة (1.6 %).

وسجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره (1.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (3.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.4%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.0%).

كما سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (0.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.6%).

وأشار الجهاز إلى أن قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة سجل تغيرًا قدره (1.5%) بسبب تغير أسعار  مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.5%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.9%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.3%).

وسجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (0.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.6%).

كما سجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (0.2%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.2%).

بينما سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (0.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.8%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره (1.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.9%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (3.5%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (1.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.3%).

كما سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (1.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (2.1%).

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الاحصاء معدل التضخم سبتمبر 2023
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