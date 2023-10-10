البعثة الأممية لحقوق الإنسان: تشكيل لجنة لتوثيق جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأنّ رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أعلن فشل مجلس الأمن في التوصل إلى حل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان في حديثه لـ«القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم القانون الدولي ويجب التعامل معه بأطر مختلفة، مؤكدا أنه أرسل تقارير ميدانية عن الأوضاع في غزة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

ولفت إلى أنه سوف يتم تشكيل لجنة متخصصة لتوثيق الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية مئات الغارات بشكل متلاحق وعنيف في الساعات الأخيرة على محافظات قطاع غزة كافة، استهدفت أبراجًا وعمارات سكنية ومنشآت مدنية وخدماتية ومساجد، موقعة شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.