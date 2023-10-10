بالفيديو.. تحية متبادلة بين الرئيس السيسي وأهالي طلبة أكاديمية الشرطة

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية إلى أهالي خريجىي أكاديمية الشرطة لدى وصوله مقر الأكاديمية، وذلك قبل بدء فعاليات حفل التخرج، ويشهد الرئيس السيسي تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته فضائية “TEN”.

ويوضح الفيديو تحية متبادلة بين الرئيس السيسي وأهالي طلبة أكاديمية الشرطة لحظة وصوله مقر حفل التخرج، فيما غمر الأهالي سعادة بالغة لحظة رؤية أبنائهم خلال بداية الحفل.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن؛ فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

