فيتوريا يقرر خوض وديتي زامبيا والجزائر بالتشكيل الأساسي

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الدفع بالعناصر الأساسية في مباراتي زامبيا والجزائر المقرر لهما يوما 12 و16 من الشهر الجاري وديا، ضمن استعدادات المنتخب لبطولة أمم أفريقيا المقرر أقامتها في يناير المقبل في كوت ديفوار.

يذكر أن بعثة المنتخب وصلت، ظهر أمس الاثنين، إلى الإمارات استعدادا لمواجهة زامبيا والجزائر ضمن استعدادات المنتخب لتصفيات كأس العالم وبطولة الأمم الإفريقية المقرر لها يناير المقبل.

وضمت القائمة الخاصة بالمعسكر 25 لاعبًا هم:

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

محمد حمدي

أحمد فتوح

علي جبر

ياسر إبراهيم

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

طارق حامد

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

احمد كوكا

محمد النني

محمود حماده

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

محمود تريزيجيه

حسين الشحات

مصطفى محمد

مروان حمدي