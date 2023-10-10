بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة المغربية أمس الاثنين على انخفاض في التعاملات، مسجلا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.53 %، عند 12.294،36 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.93 % ليستقر عند 991،5 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.63 % بمجموع 910،55 نقاط.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.56 % بمجموع 11.305،85 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 99 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 629 مليار درهم مغربي.