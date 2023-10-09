الرئيس الصيني: كيفية التعايش بين بكين وواشنطن ستحدد مستقبل البشرية

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إنه في هذا العالم الذي يتسم بالتغيير والفوضى، فإن كيفية التعايش بين الصين والولايات المتحدة ستحدد مستقبل البشرية، مؤكدا أن العلاقة الصينية-الأمريكية هي العلاقة الأكثر أهمية في العالم، وأن لدينا ألف سبب لتنمية العلاقات الصينية الأمريكية، وليس هناك أي سبب على الإطلاق لتدميرها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده شي اليوم /الاثنين/ في بكين مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، الذي قاد وفدا من الكونجرس إلى الصين، بحسب الموقع الرسمي لشبكة /سي جي تي إن/ الصينية.

وقال الرئيس الصيني لشومر إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة، باعتبارهما دولتين كبيرتين، إظهار سعة الأفق والرؤية والاستعداد للارتقاء إلى مستوى الحدث الذي يتوقعه المجتمع الدولي، والعمل على تعزيز رفاهية الشعبين ودفع التقدم البشري.

وأضاف شي أنه "منذ بدء علاقاتنا الدبلوماسية، شهدت التفاعلات بين الصين والولايات المتحدة أكثر من 50 عاما"، موضحا أنه على الرغم من وجود صعود وهبوط، فإن العلاقات بين بكين وواشنطن تمضي قدما بشكل عام.

وقال الرئيس الصيني: "بينما يتغير العالم والأزمنة، يظل المنطق التاريخي للتعايش السلمي بين الصين والولايات المتحدة دون تغيير، وتظل التطلعات الأساسية لشعبنا للتبادلات والتعاون دون تغيير، وتظل توقعات العالم المشتركة بشأن علاقة مستقرة ومتنامية بين الصين والولايات المتحدة دون تغيير".

وحث شي الجانبين على احترام بعضهما البعض والتعايش في سلام ومواصلة التعاون المربح للجانبين، موضحا "الهدف هو أن يعمل بلدينا على تحقيق الاستقرار وتحسين العلاقات وإيجاد الطريق الصحيح للتوافق في العصر التاريخي الجديد. وفي هذا الصدد، لا يمكن الاستغناء عن التفاعلات المباشرة".