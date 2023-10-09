استقبل محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، اليوم الاثنين، ڤيكتوريا روتش، القائمة بالأعمال في سفارة جمهورية كينيا بالقاهرة، وتوبيا أنجاني، المستشار التجاري بالسفارة، وذلك بمقر الغرفة ببورسعيد، في مستهل زيارتهما للغرف التجارية المصرية، لما لمسوه في بورسعيد من نشاط ملحوظ في الصناعات الواعدة والمتطورة ولكونها مدينة حرة مما يسهل عمليات التبادل التجاري، فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بها، وذلك لبحث أوجه التعاون بين البلدين.

رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد يناقش فرص الاستثمار المتاحة مع وفد سفارة كينيا

ورحب محمد سعده، بالقائمة بالأعمال في سفارة جمهورية كينيا بالقاهرة والمستشار التجاري بالسفارة، على أرض بورسعيد، وزيارتهما لمقر الغرفة التجارية، مستعرضا تاريخ وإمكانات الغرفة والخدمات المختلفة التي تقدمها للمجتمع التجاري والمستثمرين الجادين، ودورها في دعم الاقتصاد القومي، فضلًا عن فرص الاستثمار المتاحة في بورسعيد والخدمات المقدمة للمستثمرين، وما تشهده المحافظة من اهتمام وتنمية غير مسبوقة في شتى المجالات وفي مقدمتها التجارة والصناعة.

وأكد حرص الغرفة التجارية ببورسعيد على التعاون مع الجانب الكيني ووضع قدراتها البشرية وخبراتها وامكاناتها للتعاون في المجال التجاري والصناعي، بالشكل الذي يعود بالإيجاب على البلدين، تنفيذا لخطط الدولة المصرية بهذا الشأن في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بالعمل على بناء وترسيخ أسس تعاون مشترك بين مصر ودول القارة في شتى المجالات ومن ضمنها الجوانب الاقتصادية والتجارية والصناعية، ولكون الدولتين أعضاء في اتفاقية "الكوميسا"، وتأكيدًا لهوية مصر وانتمائها الإفريقي والحرص على مزيد من التعاون المشترك.

ومن جانبهما، قدمت القائمة بالأعمال في سفارة جمهورية كينيا بالقاهرة، والمستشار التجاري بالسفارة، الشكر إلى رئيس الغرفة على حفاوة الاستقبال، مُشيدين بما لمسوه من مشروعات اقتصادية وكيانات صناعية عملاقة على أرض بورسعيد ومستوى الامكانات والخدمات التي تمتلكها الغرفة، ومُقدمين الدعوة لرئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، للمشاركة في المنتدى المصري الكيني المقام بالقاهرة خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر المقبل، كونها من الغرف التجارية الرائدة في مصر، وذلك على رأس وفدا من رجال الأعمال من المستوردين والمصنعين على أرض بورسعيد.

وعرض وفد سفارة جمهورية كينيا فرص الاستثمار المتاحة في كينيا واحتياجات جمهورية كينيا من المجتمع التجاري والصناعي ورجال الأعمال في بورسعيد خلال الفترة المقبلة ومنها الاستيراد من مصر: الملابس الجاهزة والأقمشة والدهانات والكيماويات وإطارات السيارات واللمبات الكهربائية وغيرها، فضلا عن فرص كبيرة في مجال الاستثمار العقاري والبنية التحتية.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الغرفة الشكر لوفد السفارة الكينية على الدعوة لحضور المنتدى، مؤكدا على أنه سيجرى دعوة رجال الأعمال من المصنعين والمستوردين في بورسعيد للمشاركة بالمنتدى للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة سواء للتصدير أو الاستيراد، ومجال إقامة المشروعات في جمهورية كينيا، ومن أهمها مشروعات: البنية التحتية، واستيراد اللحوم الحية،

وانشاء مجزر آلي في كينيا لتصدير لحوم مبردة إلى مصر، مما سيؤدي إلى توفير التكلفة وطرح اللحوم بالأسواق بجودة عالية وأسعار أقل من مثيلتها المستوردة من دول أخرى.