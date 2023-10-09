رئيس جامعة الاسكندرية الأسبق يكشف عن السبب الرئيسي لإنشاء ترعة السلام

قال الدكتور محمد عبد اللاه، رئيس جامعة الاسكندرية الأسبق، رئيس لجنة الشؤون الخارجية الأسبق بمجلس الشعب، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان لديه رؤية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي بصورة غير اعتيادية.

وتابع "عبد اللاه"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن تل أبيب كانت تريد 2 مليار متر مكعب مياه من مياه نهر النيل، فقام الرئيس "السادات" بالحديث عن إنشاء ترعة السلام في سيناء، وقام بإيهام تل أبيب بإيصال المياه إليهم.

ولفت إلى "السادات" قام بالحديث معه عن ترعة السلام، قائلاً: "في قناة في جنوب السودان، وإسرائيل هي من قامت بتعطيل إنشاء هذه القناة، ومن الممكن أن تقوم تل أبيبت بعدم التضييق على هذه القناة، وهذا من شأنه أن يزيد إيراد مصر من المياه بقيمة 5 مليار، هما ياخدوا 2 مليار، واحنا ناخد 3 مليار".

