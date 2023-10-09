تضاؤل فرص لحاق كريم فؤاد بمباراة الأهلي وسيمبا

تأكد غياب كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن تدريبات فريقه لمدة عشرة أيام بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة.

وأكدت الأشعة التي خضع لها اللاعب أنه يعاني من الإصابة بشد في العضلة الضامة من الدرجة الثانية.

وباتت فرص لحاق كريم فؤاد بمواجهة سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي يوم 20 أكتوبر الحالي غير واردة.

وفاز الأهلي مساء أمس الأحد على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جرى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي سيمبا التنزاني في المباراة القادمة يوم 20 أكتوبر في تنزانيا في ذهاب دور الـ8 بدوري السوبر الإفريقي.



