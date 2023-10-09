غدًا.. الفنون الشعبية تحتفل بذكرى انتصار أكتوبر بمسرح البالون

يحتفل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بذكرى اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، في الثامنة مساء غد الثلاثاء، بمسرح البالون، وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة.

وتقدم فرقة أنغام الشباب فريق "شباب لايف تيم" بقيادة الفنان ماهر عبيد، مجموعة متنوعة من الأغانى الوطنية، حيث يتغنى المطربين عماد كمال، وكمال كمال، وأحمد الأمير، وعبدالله الجسمي، بباقة من الأغاني الوطنية منها: "يا بيوت السويس، ويا أغلى اسم فى الوجود، وحلوة بلدى، وبالأحضان، ويا حبيبتي يا مصر، واحلف بسماها" وغيرها.

كما تقدم الفرقة القومية للموسيقي الشعبية مجموعة من أجمل وأروع الأغانى الوطنية التى تعيش في وجدان الشعب المصري منها: "محروسة يا أرض الأحلام، وخط بارليف، و٦ أكتوبر له تاريخ، ويا حبيبتي يا مصر، وبالحضن يا سينا، والنصر لمصر، ومصر يا غالية"، بجانب مجموعة من المواويل الشعبية في حب مصر من نجوم الفرقة، وغيرها من الأغانى لنجوم الفرقة، وهم: دعاء الجيزاوي، وخيرى الشاعر، وأحمد حسن، وكريم الشريف، وميادة سليم، وعادل القناوي، وسيد السمان، وغيرهم من نجوم الفن الشعبى الأصيل بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية، بقيادة الفنانة لبنى الشيخ، وإشراف فني عاطف سعيد، د. أحمد رفعت.