صفاء أبو السعود في يوم ميلادها.. لقبها صلاح جاهين بـ "ملكة الأطفال"

يحل علينا اليوم ميلاد واحدة من أعظم جميلات السينما المصرية، الفنانة صفاء أبو السعود التي حازت على عدد من الألقاب الفنية مثل "ملكة الأطفال، معشوقة الأطفال، بهجة السينما المصرية"، تتمتع بالعديد من المواهب أبرزها خفتها على المسرح وصوتها المميز التي مازالت بصمة مميزة في وجدان أجيال من الأطفال.

لقبها الكاتب الراحل صلاح جاهين بـ "ملكة الأطفال"، وبدأت مشوارها الفني بعد إلتحاقها ببرنامج الأطفال في الإذاعة مع "بابا شارو" حيث إنها خضعت للعديد من الاختبارات وقدمت العديد من الاستعراضات اشهرها: أهلا بالعيد، في الكتب قرينا، صندوق الدنيا، السلم الموسيقى، مع أنه خشب في خشب، قدم الخير، ياصحابى وصحباتى وغيرها.

تُعرض أغنية "أهلًا بالعيد" في المناسبات السعيدة التي مازالت لها مكانة خاصة حنى وقتنا هذا، كشفت الفنانة صفاء أبو السعود عن خوفها الشديد من الأغنية في إحدى لقاءاتها التلفزيونية قائلة: "لم أتوقع نجاح هذه الأغنية التي لم تتخطى غير دقيقتين فقط، ورفضت تسجيلها داخل الاستوديو، ولكنني أصررت على تصويرها وسط الأطفال".

وأضافت: "وتم تصويرها قبل العيد بيومين، وكان التصوير بجوار جامعة القاهرة مع الأطفال وعربات الحنطور، وداخل حديقة الحيوان".

الجدير بالذكر أن الفنانة صفاء أبو السعود أثرت الفن المصري بعدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة والمؤثرة ومن أبرزها: "بمبى كشر، شباب يرقص فوق النار، موسيكا في الحي الشرقي، أجمل لقاء في العالم، أزواج طائشون، أولادنا في لندن" وغيرهم.