"جبالي" يستقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

استقبل المستشار الدكتورحنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر 2023، بمقر مجلس النواب، روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

في مُستهل اللقاء، استعرض رئيس المجلس الوطني الفلسطيني آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ضوء التصعيد الدائر حالياً في قطاع غزة، داعياً إلى تحرك سياسي برلماني عربي لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على اتفاقه بشأن ضرورة حشد تحرك سياسي برلماني عربي لدعم الشعب الفلسطيني، مُستعرضاً الجهود المصرية المُكثفة الرامية للتهدئة ووقف التصعيد الحالي.

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