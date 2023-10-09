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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الهيئة الوطنية للانتخابات: انتهاء اليوم الخامس من فتح باب الترشح للرئاسة وقبول 3 مرشحين

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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أعلنت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة فى مؤتمر صحفى، منذ قليل، انتهاء اليوم الخامس من فتح باب الترشح اليوم، وتقدم 3 مرشحيين حتى الآن بأوراق ترشحهم.

وقال المستشار احمد بندارى إن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، حضر اليوم وقدم 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب الى لجنة تلقى وفحص أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، كأحد الشروط المطلوبة لطلب الترشح.

وحصل المرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد السند يمامة على تزكيات من أعضاء مجلس النواب، تدعم ترشحه فى انتخابات الرئاسة، حيث تجاوزت عدد التزكيات النصاب القانوني المطلوب للترشح بالانتخابات وهو 20 عضوا بمجلس النواب.

وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 3 مرشحين حتى الآن بأوراق ترشحهم فى الانتخابات الرئاسية وهما المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

وتتمثل خطوات تقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في أن يقوم المرشح أو وكيله بتسليم تذكيات أعضاء مجلس النواب البالغة 20 تزكية أو 25 ألفا من تأييدات المواطنين التي تم تجميعها في مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري.   

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