حملة السيسي تنشر أرقام وعناوين التواصل معها

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أرقام وعناوين التواصل معها.

وقالت الحملة فى بيان لها، إنه حرصًا من الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري، يمكنكم الآن التواصل مع الحملة الرسمية من خلال وسائل التواصل الرسمية للحملة.

وأضافت الحملة عبر منشور لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": يسعدنا تواصلكم معنا عبر:

- الموقع الرسمي| https://abdelfattahelsisi.org/

- الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"| عبد الفتاح السيسي - الحملة الرسمية

- البريد الإلكتروني| info@abdelfattahelsisi.org

- رقم التواصل مع وسائل الإعلام| 01113199231

- رقم التواصل مع الكيانات والجهات والأحزاب| 01022858820

- كما يمكنكم الانضمام للحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي عن طريق الرابط التالي: https://www.abdelfattahelsisi.org/to-join.

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