ads
الإثنين 09 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حملة السيسي تنشر أرقام وعناوين التواصل معها

الحملة الرسمية للمرشح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أرقام وعناوين التواصل معها.

وقالت الحملة فى بيان لها، إنه حرصًا من الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري، يمكنكم الآن التواصل مع الحملة الرسمية من خلال وسائل التواصل الرسمية للحملة.

وأضافت الحملة عبر منشور لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": يسعدنا تواصلكم معنا عبر: 

- الموقع الرسمي|  https://abdelfattahelsisi.org/

- الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"|  عبد الفتاح السيسي - الحملة الرسمية

- البريد الإلكتروني|  info@abdelfattahelsisi.org 

- رقم التواصل مع وسائل الإعلام|  01113199231

- رقم التواصل مع الكيانات والجهات والأحزاب|  01022858820 

- كما يمكنكم الانضمام للحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي عن طريق الرابط التالي: https://www.abdelfattahelsisi.org/to-join.

386748733_122107260812062457_8635324272705918660_n
386748733_122107260812062457_8635324272705918660_n
387105725_122107260770062457_2562057469051006835_n
387105725_122107260770062457_2562057469051006835_n
ads
حملة السيسي الانتخابية الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية عاجل
ads