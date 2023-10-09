جامعة الفيوم: حفل خريجي دفعة 2022 بكلية طب الأسنان

شهدت الدكتورة لمياء إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان، فعاليات حفل خريجي دفعة ٢٠٢٢ بكلية طب الأسنان، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشارت الدكتورة لمياء إبراهيم أن التخرج هو البداية الحقيقية لرحلة الكفاح لبناء أنفسهم ومستقبلهم، كما أكدت سيادتها أن جهودنا المبذولة طوال السنوات السابقة ليست فقط من أجل التخرج ولكن تعد بداية للحياة العملية.

وأوصت الطلاب بأن يتذكروا دائمًا خلال خطوات رحلتهم أنهم مرآة لكلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، كما عبرت عن فخرها بأبنائها الخريجين الذين حصدوا مراكز متقدمة في كافة المسابقات التي شاركوا فيها على مستوى الجامعات المصرية.

كما تقدم الدكتور وائل طوبار بتحية إعزاز وتقدير لأولياء الأمور على دعمهم الدائم والمستمر لأبنائهم طوال حياتهم وفترات دراستهم المختلفة.

وأوضح أن تنظيم تلك الاحتفالية هو تكليل لتعبهم بالنجاح والفرح.

وخلال الحفل قام الدكتورعلاء العشيري بإلقاء قسم أطباء الأسنان وقام الخريجون بترديده خلفه، كما أشاد بالجهود المبذولة التي تقدمها إدارة الكلية للطلاب، وأثنى على اقتناص الطلاب للمراكز الأولى في مختلف المسابقات التي أقيمت على مستوى كليات طب الأسنان بمصر.

وفي ختام الحفل تم تكريم وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام بالكلية، كما تم تكريم الخريجين الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات، بالإضافة إلى تكريم ٤١ من الخريجين وإهدائهم درع الكلية.