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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

أبرزهم عمر خيرت.. مهرجان الموسيقى العربية يكرم ١٤ شخصية موسيقية

الموسيقار عمر خيرت
الموسيقار عمر خيرت
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أعلن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته ال 32 عن أسماء شخصيات المكرمين لدورة هذا العام وهم 14 شخصية موسيقية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر وفي الوطن العربي والعالم.

يكرم المهرجان الموسيقار الكبير عمر خيرت من مصر ، والمؤلف الموسيقى خالد بن حمد البوسعيدي "سلطنة عمان"، المؤلف والمنتج الموسيقى ممدوح سيف من السعودية ، المطرب فؤاد زبادى من المغرب، الموسيقار وسام خصاف من العراق، الدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية من مصر، والدكتورة انعام لبيب العميد الاسبق للمعهد العالي للموسيقى العربية من مصر ، فنان الخط العربى الدكتور خليفة الشيمى من مصر ، عازف العود حازم شاهين من مصر ، عازف الكولة عبد الله حلمى من مصر ، و الموسيقار صلاح الشرنوبي من مصر، و اسم المؤلف حسين السيد من مصر ، اسم المطرب والملحن احمد الحجار من مصر، اسم الموسيقار على عثمان من السودان ...

ويشارك في دورة هذا العام 120 فنان منهم 90 مطرب ومطربة و 10 عازفيين سولیست و 20 قائد و 9 فرق الي جانب عدد من المجموعات الموسيقية .

وتضم الفعاليات 38 حفل غنائي وموسيقى تحتضنها 7 من مسارح الاوبرا هي النافورة، الكبير، الجمهورية، معهد الموسيقى، سيد درويش بالاسكندرية، أوبرا دمنهور والمسرح الصغير الذي تقام عليه فعاليات المسابقة والمؤتمر العلمي المصاحب للمهرجان .

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اسكندرية أحمد الحجار السعودية المعهد العالي للفنون الشعبية المعهد العالي للفنون الموسيقار الكبير عمر خيرت الموسيقي الشعبية الموسيقى العربية حمد البوسعيدي
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