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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

«بيعاكس أختنا».. اعترافات المتهمين بقتل صبي في الطالبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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فتحت نيابة جنوب الجيزة التحقيق، في واقعة مقتل «صبي» يبلغ من العمر 17 عامًا على يد شقيقين «سائق وعامل» بسبب تحرشه بشقيقتهما في الطالبية.
وأمام جهات التحقيق اعترف المتهمان بارتكاب الجريمة، وأقرا بأن الضحية دائم التحرش بشقيقتهما، وحاولا معاتبته، لايقافه عن تصرفه، ولكن تكرر فعله، وكشفت التحقيقات أنه في يوم الواقعة، تشاجرا معه، وطعناه بسلاح أبيض«مطواة»، وعليه فقد أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس المتهمان علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الموعد المحدد، مع طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل سائق، نتيجة الاعتداء عليه، خلال مشاجرة بمنطقة الطالبية.

علي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات، أن المجني عليه سائق، تشاجر معه شقيقين، نتيجة اتهامهما له بمعاكسة شقيقتهما، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهم، انتهت بمقتل المجني عليه. 

بإعداد الأكمنة للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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بيعاكس أختنا اعترافات المتهمين قتل صبي الطالبية
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