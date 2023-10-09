بدء تلقي التماسات الطلاب المستجدين للإقامة في المدينة الجامعية بالإسكندرية

أعلنت إدارة المدن الجامعية في الإسكندرية، بدء تلقي إلتماسات الطلاب المستجدين خريجي الثانوية العامة، للإقامة في المدينة الجامعية خلال العام الدراسي الحالي، حيث يتم البدء بتلقي إلتماسات الطلبة والطالبات المستجدين ثانوية عامة، الذين لم يتم استيفائهم لشرط المجموع أقل من الحد الأدنى للقبول والتي اعلنت عنه المدن الجامعية من قبل، وذلك إعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية عمل يوم الخميس المقبل.

وأوضحت المدن الجامعية بالإسكندرية في البيان الذى صدر عنها اليوم، أن شروط الالتماس، تتضمن أن يقوم الطالب بطباعة طلب ونموذج الالتماس من الرابط التالي" رابط التقديم" وتجميع مرفقاته وتسليمها لقسم الرعاية الاجتماعية.

وحددت المدن الجامعية، الأماكن التي يتم تقديم الالتماس بها بالنسبة للطلبة للذكور، في قسم الرعاية الاجتماعية بمدينة سموحة طلبة مبنى بالدور الأرضي، أما بالنسبة للطالبات، يتم تقديم الالتماس في قسم الرعاية الاجتماعية بمدينة سموحة طالبات مبنى ج.

كما أعلنت إدارة المدن الجامعية بالإسكندرية، موعد تسكين مستجدين الثانوية العامة للعام الجامعي 2024/2023، حيث تقرر بدء تسكين من تقدموا بأوراقهم في المواعيد المعلنة بالمدن الجامعية للعام الجامعي الجديد، اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر الجاري.

واضاف البيان أن المصروفات المطلوبة يتم دفعها (بالجنيه) شاملة المصروفات الإدارية وإقامة وتغذية شهر أكتوبر، والتي تمثلت في مصروفات أول شهر بالتغذيه : 1390 + 1000 تأمين، ومصروفات أول شهر بدون تغذية : 1090 + 1000 تأمين.

وأشارت الإدارة المدن الجامعية خلال البيان، إلي أن علي الطلاب الملتحقين بالبرامج والأقسام الخاصة والطلاب المقيمين في المناطق النائية محافظة الإسكندرية مراجعة مسئولي التسكين، والتأكد من أن الطلاب مستجدين الثانوية العامة من المحافظات النائية غير مستوفي شروط المجموع، مراجعة مسئولي التسكين.