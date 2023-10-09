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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 493 شهيدا و2751 جربحا

جرائم الاحتلال الإسرائيلي
جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين
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ارتفعت، صباح اليوم الإثنين، حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى 493 شهيدا، و2751 جريحا، إضافة إلى دمار كبير في المنازل والبنايات السكنية، والممتلكات، والبنية التحتية.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية مئات الغارات بشكل متلاحق وعنيف في الساعات الأخيرة على محافظات قطاع غزة كافة، إذ استهدفت أبراجاً وعمارات سكنية، ومنشآت مدنية وخدماتية، ومساجد، موقعةً شهداء وإصابات معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتعمد قصف المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية في قطاع غزة.

وناشدت الكيلة في بيان لها اليوم الإثنين، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للجم عدوان الاحتلال على مراكز العلاج ومركبات وطواقم الإسعاف في قطاع غزة.

وشددت على أن الاحتلال يتعمد قصف المستشفيات ومركبات الإسعاف وقتل وإصابة الطواقم، ما يعدّ خرقاً كبيراً وواضحاً لكل القوانين والأعراف الدولية.

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