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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لاهتمام والدتها بشقيقها الذكر.. وصلة تعذيب تنهي حياة طفلة على يد والدها بالطالبية

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط والتحفظ على عاطل متهم بالتعدي بالضرب على ابنته الطفلة والتسبب في وفاتها بعد وصلة تعذيب داخل مسكنهم بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

البداية بتلقي الرائد أحمد فاروق رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفلة تدعى "ذكرى" 4 سنوات، جثة هامدة وبها آثار تعذيب ومقيمة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص وسؤال والد المتوفاة أفاد بتعديه على ابنته المتوفاة بالضرب بسبب اهتمام والدتها بها واهمالها لشقيقها الذكر ووفاتها، أثناء ذلك جرى التحفظ علي الجثة داخل ثلاجة المستشفي وتم التحفظ على المتهم واقتياده إلى ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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اتخاذ كافه الاجراءات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بمديرية أمن الجيزة النيابة العامة تمكنت الأجهزة الأمنية تسبب في وفاته جثة هامدة مديرية امن الجيزة قسم شرطة الطالبية
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