تأجيل محاكمة المتهم بإصابة طالب بعاهة مستديمة في الأميرية

أجلت محكمة جنايات الأميرية، اليوم، محاكمة متهم بإصابة طالب بعاهة مستديمة بعدما عقره كلب "شرس"، أطلقه المتهم فى مشاجرة مع جيرانه، لجلسة ١٦ أكتوبر.

كانت قد أحالت النيابة العامة، متهم بالتسبب في عقر كلب لطالب تصادف مروره من الشارع، أثناء تشاجر المتهم مع جيرانه واطلاقه كلب شرس لتخويفهم، مما تسبب في إصابته، الي محكمة الجنايات.



تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا بنشوب مشاجرة فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية مما تسبب فى إصابة شخصين أحدهم فى حالة خطرة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهم باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبهم لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهم المجنى عليه كان يسير بالصدفة المكان وقت المشاجرة وعقره الكلب مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى، وتم القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.