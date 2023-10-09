جامعة عين شمس تستقبل وفدا من كلية أوشن لدعم التعاون المشترك

استقبلت الأستاذة الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، أمس الأحد الموافق ٨ اكتوبر ، إيلين جارسيا نائب رئيس كلية أوشن الأمريكية، مايسة أبو يوسف مساعد نائب رئيس جامعة لارسون للشئون الدولية وعميد التواصل التعليمى بكلية أوشن الأمريكية.

شهد اللقاء من جامعة عين شمس خالد قدري عميد كلية التجارة، شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، ممدوح عبدالعليم وكيل كلية التجارة السابق، أحمد الصباغ وكيل كلية الهندسة، نهي يحيى زكريا منسق برنامج الشراكة بين كلية التجارة بجامعة عين شمس وجامعة كين الأمريكية وكلية أوشن الأمريكية.

تأتي الزيارة لمتابعة برنامج الشراكة بين جامعة عين شمس ممثلة في كلية التجارة جامعة عين شمس وكلية أوشن وجامعة كيين الأمريكيتين (برنامج عين شمس -أوشن - كين) بنظام الساعات المعتمدة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها ، ووضع خطط جديدة تساهم في زيادة الإقبال الطلابى علي هذا البرنامج المميز الذي يتيح للملتحقين به الحصول علي ثلاث شهادات ( عين شمس – كيين – أوشن )، والذي تمت الموافقة على انشاءه بكلية التجارة جامعة عين شمس فى سبتمبر 2016 .

كذلك تم مناقشة برامج التعاون الممكنة مع جامعة عين شمس الأهلية التى يجرى العمل على إنشائها .

وخلال اللقاء أكدت فاروق أن جامعة عين شمس تحرص علي التنوع في برامجها الدراسية بالتعاون مع جامعات دولية ، مؤكدة أن جامعة عين شمس تتخذ كافة السبل لإنجاح الشراكة بين جامعة عين شمس والجانب الأمريكى وبما يحقق مصلحة الطالب المصري.

كذلك ألقت الضوء على جامعة عين شمس الأهلية ، والتى ستقام على أحدث الأنظمة لتكون نموذجا لجامعة حكومية أهلية حديثة تنافس أكبر الجامعات الدولية وتتضمن برامج متميزة تم اختيارها بعد إجراء دراسة لاحتياجات سوق العمل ومتطلباته، وبما يواكب خطة الدولة المصرية.

من جانبها أكدت د. إيلين جارسيا علي حرصها علي استمرار التعاون مع جامعة عين شمس كشريك أكاديمي دولي ذو سمعة عالمية مرموقة.