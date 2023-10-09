ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادر 13 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38875 طن تشمل 14370 طن يوريا و3800 طن اسمنت معبأ و 6928 طن علف و2000 طن ملح معبأ و2677 طن رمل و 9100 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37307 طن تشمل 5000 طن ذرة و4900 طن فول و2300 طن فول صويا و5954 طن حديد و6871 طن سكر و8900 طن قمح و3200 طن عدس و538 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 182 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 307 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الوارد 334 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 6316 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 34766 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 382282 طنًا .

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3749 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4941 شاحنة.