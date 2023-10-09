صلاح زلط: "مؤتمر الأهرام" يتماشى مع رؤية الدولة نحو الطاقة الخضراء

قال صلاح زلط، رئيس وحدة الطاقة بالأهرام، إن النسخة السابعة من مؤتمر الأهرام للطاقة تتماشى مع رؤية الدولة في التوجه نحو الطاقة الخضراء كاستثمار أمثل للمستقبل، موضحا أن الأمانة العامة للمؤتمر حرصت على أن تتماشى مناقشات المؤتمر مع ما يسعى العالم كله من أجل الحد من خطر الانبعاثات الكربونية وتأثيراتها السلبية على التغير المناخي.

وأشار "زلط" على هامش مشاركته بمؤتمر الأهرام للطاقة ، إلى أن نسخة هذا العام تعكس دور مؤسسة الاهرام في خدمة قضايا الطاقة، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية من خلال القاء الضوء علي الآفاق الجديدة للطاقة، ومناقشة التحديث التشريعي في مجال أنشطة الكهرباء والطاقة المتجددة وأثره في جذب الاستثمارات، من خلال عدد من المحاور منها كيفية تحقيق مرونة التشريعات وسبل جذب الاستثمار الأجنبي، ووضع حوافز للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، والرؤية الفنية والتنظيمية لاستخدام السيارات الكهربائية، واستعراض مشروعات القطاع الخاص من خلال عدد من التجارب وكيفية التغلب على التحديات التي تواجهها، ومتطلبات المطورين في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ولفت الي أن قضايا الهيدروجين ومستقبل الطاقة، تستحوذ على أولويات المناقشات من خلال عددٍ من المحاور الرئيسية، منها ملامح وآليات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وآليات تمويل الشبكات علي الجهد الفائق والعالي لمشروعات الهيدروجين، ودور الطاقة المتجددة في تنمية صناعة الهيدروجين، واستثمارات مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، والفرص الواعدة والتحديات، والطاقة المتجددة كمحفزٍ لصناعة الهيدروجين، والميزة النسبية لمصر لإنتاج الهيدروجين، والاستخدامات المختلفة للهيدروجين الأخضر، والقدرات التصنيعية في مصر لمشروعات الهيدروجين.