مصرع طالب في حادث تصادم سيارة بالعاشر من رمضان

لفظ شاب في كلية الطب انفاسه الاخيرة متأثرا باصابته بجروح وكسور متفرقة في أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة به أثناء عبوره الطريق بمدينة الزقازيق.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغاً من مستشفى العاشر من رمضان بوصول شاب يدعي " محمد أ ب" 20 سنه طالب في الفرقة الثانية جثة هامدة ومقيم في قرية القضاه مركز كفر صقر.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لكنه توفي فور وصوله للمستشفى.

وتحرر المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.