ضبط كميات من الزيت والسكر مجهولة المصدر بالشرقية

شنت ادارة تموين كفر صقر برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة و مفتشي الإدارة اليوم حملة تموينية على المصانع والمنشآت التجارية اسفرت عن تحرير الآتي:

المحضر رقم ١٣٨٦٩ جنح كفر صقر ضد احد أصحاب مصانع لحيازته سكر مجهول وتم التحفظ علي ٢٠ شكاره سكر وزن الشكاره ٥٠ كيلو باجمالي كميه قدرها طن سكر .

المحضر رقم ١٣٨٧٠ جنح كفر صقر ضد أحد أصحاب انشطه تجاريه لحيازته زيت طعام مجهول المصدر وتم التحفظ على ٥ كراتين زيت طعام بكل كرتونه ١٢ عبوه باجمالي ٦٠ عبوه زيت طعام كل عبوة تزن ١ لتر اي حوالي ٦٠ لتر زيت طعام مجهول المصدر

المحضر رقم ١٣٨٧١ جنح كفر صقر لأحد المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار

تحرير ٣ محاضر بأرقام ١٣٩١٣ و ١٣٩١٤ و ١٣٩١٥ جنح كفر صقر لعدم اعلان عن أسعار المقررات التموينية لتجار التموين.

من جانبه كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.