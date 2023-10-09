22.6 % زيادة في قيمة المعاشات المصروفة من مكاتب البريد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للبريد، الذي يوافق 9 أكتوبر مـن كل عام ويوافق هذا تاريـخ تأسيس الإتحاد البريدي العالمـي الـذي أنشئ عام 1874 ويعتبر المنتدي الرئيسي للتعاون بين القطاعات البريدية في سائر الدول. ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار "معاً من أجل بناء الثقة".

واشلر الجهاز الي انه بلغت قيمة المعاشات المنصرفة من المكاتب البريدية 140,5مليار جنيه عام 2022 / 2023 مقابل 114,6 مليـار جنيه عـام 2021 / 2022 بزيادة بلغت نسبتها 22,6٪.

وبلغت قيمة المبالغ المـودعة فـي صندوق توفـــير البريـد 130,7 مليـار جنيه عـام 2022 / 2023 مقابـل 119,7 مليار جنيه عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 9,2 ٪.

واوضح الجهاز انه بلغت قيمة المبالغ المودعة بالحسابات الجارية 164,5 مليار جنيه عام 2022/ 2023 مقـابل 142,7 مليار جنيه عام 2021 / 2022 بزيادة بلغت نسبتها 15,3 ٪.

و بلغت قيمـة الطوابع المباعـة والنمـاذج بالوحدات البريديــة 366,1 مليـون جنيه عام 2022 / 2023 مقــابل 396,3 مليـون جنيه عــام 2021 / 2022 بانخفاض بلغت نسبته 7,6 ٪.

كما بلغ عدد مكاتب الخدمات البريدية الحكومية 4412 مكتب عام 2022/ 2023 مقابل 4285 مكتب عام 2021/ 2022 بزيادة نسبتها 3,0 ٪.

ونوه الجهاز انه بلغ عدد ماكينات خدمة الدفع الإلكتروني على مستوى الجمهورية 21400 ماكينة عـام 2022/ 2023 مقابل 20255 ماكينة عــام 2021 / 2022 بزيادة بلغت نسبتها 5,7 ٪ وهو نظـام آلـي يتيح القـدرة علـى إجـراء المعـاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.