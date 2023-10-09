وكيل "تعليم دمياط" يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس كفر البطيخ

واصل علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الاثنين، جولاته الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة كفر البطيخ التعليمية، حيث شملت الجولة مدرسة كفر البطيخ الابتدائية الحديثة، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتاكيد علي الانضباط الإداري والتعليمي.

بدأ "وكيل الوزارة" جولته مقدمًا التهنئة بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر والمولد النبوي الشريف متمنيا عاما جديدا سعيدا مملوء بالإنجازات والإبداع.

وتفقد "عبدالرؤوف" الفصول الدراسية واستمع للشرح المقدم من المعلمين لمتابعة مدى تحصيل التلاميذ للمواد الدراسية المقدمة لهم للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم.

كما تفقد "وكيل الوزارة" أرجاء المدرسة، معربا عن إمتنانه لجهود إدارة المدرسة والعاملين بها، موجها بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية من كافة العاملين لتقديم خدمة تعليمية متطورة لأبنائنا الطلاب.

عقد المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، امس الأحد، اجتماعا بمديري الإدارات التعليمية، لمناقشة ماتم خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد بمدارس المحافظة وذلك بحضور عبدالعليم جمعة وكيل المديرية.

تناول الاجتماع عددا من النقاط المهمة والرئيسية خلال فترة الأسبوع الأول من الدراسة، وأكد وكيل الوزارة على تفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية التي تحقق بيئة تعليمية آمنة وعملية تعليمية جادة، مع ضرورة توافر وسائل إيضاحية عن لائحة الانضباط المدرسي ومراعاة الحفاظ على استقرار المدارس.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الانتهاء من استلام المخصصات من الكتب الدراسية وتسليمها لجميع الطلاب فور وصولها للمدارس، واتباع القواعد بهذا الشأن وتصفير الرصيد بمخازن المديرية والإدارات أولاً بأول.

اوضح "وكيل الوزارة" أنه وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تم تخصيص الأسبوع الأول من الدراسة للحديث عن انتصارات أكتوبر المجيدة بجميع مدارس المحافظة، كما تضمنت الإذاعة المدرسية بالمدارس حديثاً عن (التغيرات المناخية، الزيادة السكانية، وترشيد استهلاك المياه والطاقة) مع وضع جدول للقيم الأخلاقية الإيجابية والحديث عن كل قيمة أسبوعياً وفق الجدول.