ads
الإثنين 09 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل

علم بريطانيا
علم بريطانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، إنها حدثت نصائحها للسفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من السفر إليهما إلا للضرورة مع استمرار القتال بالقرب من غزة، حسبما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وكانت بريطانيا نصحت رعاياها بعدم السفر إلى غزة، إلا أنها أضافت في وقت لاحق عدة مناطق في إسرائيل قريبة من الحدود مع القطاع إلى تلك التوصيات، ثم عدلت تحذيرها ليشمل إسرائيل بأسرها.

وطلبت وزارة الخارجية البريطانية من جميع البريطانيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة الإبلاغ عن وجودهم هناك، حتى يمكن إطلاعهم على أحدث مستجدات نصائح السفر.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث تواليًا، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

ads
بريطانيا الاشتباكات الفلسطينية الإسرائيلية العدوان الإسرائيلي
ads