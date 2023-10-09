بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، إنها حدثت نصائحها للسفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من السفر إليهما إلا للضرورة مع استمرار القتال بالقرب من غزة، حسبما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وكانت بريطانيا نصحت رعاياها بعدم السفر إلى غزة، إلا أنها أضافت في وقت لاحق عدة مناطق في إسرائيل قريبة من الحدود مع القطاع إلى تلك التوصيات، ثم عدلت تحذيرها ليشمل إسرائيل بأسرها.

وطلبت وزارة الخارجية البريطانية من جميع البريطانيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة الإبلاغ عن وجودهم هناك، حتى يمكن إطلاعهم على أحدث مستجدات نصائح السفر.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث تواليًا، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.