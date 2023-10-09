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الإثنين 09 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف علي موعد مباراة مصر وزامبيا الودية

منتخب مصر
منتخب مصر
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يخوض المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، معسكرا مغلقا بالإمارات بداية من اليوم الاثنين، استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر ضمن استعدادات الفريق لفعاليات بطولة أمم أفريقيا المقرر إقامتها في يناير المقبل بكوت ديفوار.

وتنشر البوابة موعد مباراة منتخب مصر ضد زامبيا وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 12 من أكتوبر، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وضمت القائمة الخاصة بالمعسكر 25 لاعبًا هم:
محمد الشناوي 
محمد صبحي 
محمد أبو جبل 
محمد هاني 
عمر كمال 
محمد حمدي  
أحمد فتوح 
علي جبر 
ياسر إبراهيم 
محمد عبد المنعم 
أحمد سامي 
طارق حامد 
مروان عطية 
أحمد سيد زيزو 
احمد نبيل كوكا 
محمد النني 
محمود حماده 
حمدي فتحي 
محمد صلاح 
مصطفى فتحي 
عمر مرموش 
محمود تريزيجيه 
حسين الشحات 
مصطفى محمد 
مروان حمدي

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منتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا
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