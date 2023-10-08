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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية السودانية تبحث مع سفراء عدة دول تعزيز التعاون المشترك في المحافل الدولية

وكيل وزارة الخارجية
وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير دفع الله الحاج علي
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بحث السفير دفع الله الحاج علي وكيل وزارة الخارجية في السودان، مع سفراء كل من المملكة العربية السعودية والاتحاد الروسي، والقائمين بأعمال سفارات الصين والهند وبنجلاديش، وبحضور السفير عثمان أبو فاطمة، مدير إدارة حقوق الإنسان، تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الدعم بين السودان وهذه الدول في المنابر والمنظمات الدولية.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم، إن وكيل الخارجية قدم خلال الاجتماع شرحا لموقف السودان من الموضوعات التي تهمه مما هو مطروح حاليا أمام بعض الهيئات الدولية، والتي تتطلب تعاون وتنسيق تلك الدول مع السودان ودعمها لموقفه.

وأوضحت الخارجية السودانية، أن رؤساء البعثات الدبلوماسية المشار إليها أكدوا تفهمهم لظروف السودان الحالية، ودعمهم ومساعدتهم لحكومة السودان، لأن المرحلة الحالية تحتم الوقوف مع الحكومة السودانية لا وضع العراقيل والعقبات أمام جهودها لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

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السودان الصين الهند السعودية
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