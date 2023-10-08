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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رسامة شمامسة في الاحتفال بالعيد السنوي لتأسيس أول كنيسة قبطية في هولندا

الأنبا ارساني
الأنبا ارساني
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اقامت كاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام اليوم الأحد الموافق الثامن من شهر اكتوبر الجاري احتفالية وذلك في مناسبة العيد السنوي لتاسيسها حيث صلي الأنبا أرساني أسقف الايبارشية القداس الالهي و بحضور كهنة الكاتدرائية وخورس الشمامسة وأعداد غفيرة من الشعب القبطي.

وعقب صلاة الصلح اتم الانبا ارساني طقس سيامة عشرون شماسا من ابناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) و ترقية ثلاث و عشرون اخرون الي رتبة الاناغنوستيس (القارئ) و اثنين و عشرون الي درجة الايبودياكون (مساعد الشماس) وسط فرحة شعب الكنيسة.

و بعد انتهاء القداس الالهي اتجه  الانبا ارساني مع الشعب إلي مبني المركز الثقافي أمام مبني الكنيسة حيث افتتح السوق الخيرية، كما كانت هناك برامج ترفيهية وتعليمية للشباب و الاطفال و ايضا برامج متنوعة للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي نهاية اليوم أحتفل الجميع بإيقاد شمعة جديدة في عمر الكنيسة.
جدير بالذكر ان كاتدرائية السيدة العذراء مريم بامستردام هي اول كنيسة قبطية تم شرائها و تاسيسها في هولندا عام ١٩٨٥ و ذلك بعد وصول ابونا القمص ارسانيوس البراموسي ( حاليا نيافة الانبا أرساني )الي هولندا للخدمة فيها في ٣٠ مايو في العام ذاته.

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كاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام العيد السنوي الانبا ارساني كهنة الكاتدرائية خورس الشمامسة الشعب القبطي رتبة الاناغنوستيس درجة الايبودياكون مساعد الشماس
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