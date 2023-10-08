شهيد الشهامة.. مقتل شاب لإنقاذه فتاة من السرقة بالمرج

هزت الكلمات السابقة موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، حزنًا على مقتل شاب بطريقة بشعة علي يد ٣ أشخاص في منطقة المرج، بعدما تدخل لإنقاذ فتاة من السرقة على يد أحدهم، الأمر الذي دعا زعيم البلطجية بوضع خطة للانتقام منه، لتبدأ بعدها سلسلة من الأحداث تكشفت عنها العديد من المفاجآت.

كواليس الجريمة المأساوية كما سردها والد الضحية، لـ«البوابة» بدأت عندما تلقي اتصالا من هاتفيًا من أحد الأشخاص يخبره بقيام ثلاثة أشخاص بالتعدي على نجله بالضرب، وإطلاق أعيرة نارية نحوه وسقط قتيلا علي إثر ذلك، وعلي الفور استعان بجاره وتوجه نحو مكان الحادث، لكنه لم يجده، ثم أخبره شخص آخر أن المتهمين قاموا بالقاء جثته أمام منزله.

وتابع الأب:" عقب ذلك عدت مرة أخري نحو المنزل ووجدت الشرطة هنا، وتم نقل جثمان نجلي إلي المستشفي، وحينها سألت اصدقاء نجلي “المجني عليه” عما حدث، أخبرني أحدهم أن أحد المتهمين وآخر كانوا يستقلون مركبة تروسيكل وقام أحدهم بسرقة هاتف فتاة كانت تسير في الشارع بأسلوب الخطف، وقام بملاحقتها وتمكن من ضبطهما وقام بضربهما، ثم أعاد الهاتف للفتاة.

وأضاف والد الضحية:" المتهم قرر تأديب نجلي وفي سبيل ذلك استعان بشخصين ثم عاد نحو مكان تواجد أبني وقام بالتعدي عليه بسلاح ناري وحجر، ليسقط علي الأرض غارقًا في دمائه ويلقي مصرعه في الحال، مستطردا:" عايز حق ابني، والقصاص العادل وإعدام المتهمين يريح قلبي".