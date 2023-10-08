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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. التعادل يحسم الشوط الأول بين أرسنال ومانشستر سيتي

أرسنال ومانشستر سيتي
أرسنال ومانشستر سيتي
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سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول بين أرسنال ومانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب الإمارات إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولاحت فرص عديدة لكل الفريقين، ولكن لم تترجم إلى أهداف  في ظل غياب بوكايو ساكا عن أرسنال وعدم ظهور إيرلينج هالاند بمستوى لائق مع مانشستر ستي، وظل الشوط سجالا دون أهداف.

وبدأ أرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: ألكسندر زينشينكو – ويليام ساليبا – بن وايت – جابرييل.

خط الوسط: ديكلان ريس – مارتن أوديجارد – جورجينيو.

خط الهجوم: جابريل جيسوس – إدوارد نيكيتا – لياندرو تروسار.

فيما بدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

الدفاع: يوسكو جفارديول - ناثان أكي - روبن دياز - كايل ووكر.

الوسط: برناردو سيلفا - جوليان ألفاريز - فيل فودين - ماتيو كوفاسيتش - ريكو لويس.

الهجوم: إيرلينج هالاند.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، فيما يأتي أرسنال في المركز الرابع برصيد 18 نقطة.
 

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