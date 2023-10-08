محلل سياسي: حرب أكتوبر إنجاز حقيقي يدرس في الأكاديميات العسكرية

قال الدكتور سليمان بن سعد الحميد، الكاتب والمحلل السياسي والاقتصادي، إن حرب السادس من أكتوبر كانت إنجازًا حقيقيًا وتدرس الآن في الأكاديميات العسكرية، خاصة أن حرب أكتوبر كانت نصرًا عظيمًا للجيش المصري والتعاون العربي المشترك.



وأضاف "الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي عبر تطبيق "زووم"، على قناة "صدى البلد"، أن السعودية تشهد حاليًا نهضة عظيمة منذ أن تولى الملك سلمان بن عبد العزيز المسؤولية، حيث حرص على نقل المملكة إلى صفوف الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن السعودية الآن تمر بنهضة عالمية.



وأوضح أن الممر الاقتصادي الجديد سيربط الهند بأوروبا عبر الدول العربية، ويختصر الوقت في الانتقال بين الدول العربية، ويساهم في خلق الكثير من فرص العمل، وإنشاء العديد من المشاريع الاقتصادية بتكلفة لا تقل عن 600 مليار ريال.



ولفت إلى أن الممر الاقتصادي سيعطي للمملكة مكانة اقتصادية وسياسية في العالم أجمع، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيعزز موقع السعودية في مصر لنقل الطاقة لأوروبا.

