سرقوا أموال مواطن.. ضبط عصابة الشرطة المزيفة فى الخليفة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط أربعة أشخاص لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة أحد الأشخاص بأسلوب إنتحال الصفة رجال الشرطة بالخليفة.

تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوثها بين (فنى تكييف - مقيم بمحافظة المنيا) و(عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة)، حيث قرر الأول بقيام الثانى بالإشتراك مع أخرين بإنتحال صفة رجال شرطة والإستيلاء منه على مبلغ مالى "عملات أجنبية" حال تواجده بمحل الواقعة وسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإتفقا على التقابل بمحل الواقعة لتغيير المبلغ المالى المشار إليه بالجنيه المصرى.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة المتهم الثانى بالإشتراك مع (3 أشخاص – مقيمين بالقاهرة)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وضبط سيارة ميكروباص "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكن أحدهم و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.