رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع مجلس إدارة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع مجلس إدارة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، والدكتورة جمالات يوسف مدير المركز، وحمدي عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة لخدمه المجتمع، وعلاء الجمل المدير المالي والإداري للمركز.

وقام المجلس بالمصادقة على محضر الجلسة السابقة ، كما ناقش المجلس جدول الأعمال.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن الإجتماع ناقش تطوير المركز وآليات تقديم خدماته التدريبية، مضيفا أن المجلس وافق علي إضافة برامج جديدة لطلاب الدراسات العليا، كما وافق علي تنفيذ برامج تدريبية للجامعات الخارجية والغير موجوده بمصفوفة برامج المركز الدورات، بالإضافة إلي الموافقة علي رفع رسوم المتدربين المعارين من خارج الجامعة ومعادلة الشهادات، ورفع رسوم الشهادات والإفادات.

وأعلن القاصد ان المركز سيقدم دورة إجبارية ومجانية لأعضاء هيئة التدريس علي أخلاقيات البحث العلمي والانتحال العلمي، إلي جانب دورة إعداد المعلم الجامعي للمعيدين.

كما قام رئيس الجامعة بتكليف الإدارة العامة للصيانة بالجامعة بأعمال ترميم وصيانة ودهانات مبني المركز.