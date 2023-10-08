حافلات جماهير الأهلي تصل إستاد برج العرب لدعم الفريق أمام الإسماعيلي.. "صور"

وصلت حافلات جماهير النادي الأهلي إلى ملعب برج العرب لدعم ومساندة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة الإسماعيلي التي تنطلق بعد قليل ضمن الجولة الثالثة من الدوري المتاز.

ونظم النادي الأهلي رحلات مجانية لجماهيره إلى مدينة الإسكندرية اليوم الأحد، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة الإسماعيلي في مسابقة الدوري.

بدأ تجمع الجماهير بداية من الساعة الحادية عشرة ظهرًا أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

يستوجب اصطحاب كل مشجع أهلاوي تذكرة المباراة وبطاقة «فان آي دي» الخاصة به، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

وعاد المغربي رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي قائمة الفريق بعد التعافي من الإصابة التي غاب بسببها عن مباريات الاهلي في الفترة الأخيرة.

وانضم رضا سليم لقائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي غدا الأحد في الدوري الممتاز كما عاد أيضا خالد عبد الفتاح بعد التعافي من الإصابة ايضا.

وشهدت قائمة الأهلي استمرار غياب محمود كهربا للإيقاف ومحمود متولي وعمرو السولية وكريم نيدفيد ورامي ربيعة وصلاح محسن للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول – كريم الدبيس – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – خالد عبد الفتاح – محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - محمد مجدى أفشة - حسين الشحات – أحمد عبد القادر - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - رضا سليم.

خط الهجوم: أنتوني موديست - محمد زعلوك.