وزير الصحة ومحافظ الغربية يتفقدان عدداً من المنشآت الصحية

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عدداً من المنشآت الصحية بالمحافظة ومتابعة منظومة العمل على أرض الواقع، فضلاً عن متابعة مؤشرات آداء حملة «100 يوم صحة » بعد توجيهات القيادة السياسية بمد أعمال الحملة لمدة 100 يوم إضافية. وذلك في إطار احتفالات المحافظه بالعيد القومي.

بدأت الجولة بتفقد وحدة الرعاية الأولية «بنا أبوصير» التابعة لإدارة سمنود الصحية والتي دخلت ضمن مبادرة تطوير وحدات الرعاية الأولية، وتفقد الوزير والمحافظ عيادة تنظيم الأسرة داخل الوحدة ،عيادات الأسنان، والأنف والأذن والرمد، وأشاد الوزير بالوحدة وتجهيزاتها الطبية الحديثة والتي تتيح تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وتابع الوزير والمحافظ الجولة بتفقد مستشفى قلب المحلة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة حيث استمع الوزير والمحافظ إلى عرض توضيحي عن تجهيزات المستشفى وطاقته الاستيعابية، ثم تفقد وحدة القسطرة، ووجه الوزير بمتابعة استمرار توفير كافة المستلزمات اللازمة لإنهاء جميع الجراحات ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار.

وتوجه الوزير والمحافظ بعد ذلك إلى مستشفى المحلة العام، وتفقدا وحدة الغسيل الكلوي التي تضم 15 ماكينة حيث واستمع الوزير لآراء وطلبات المواطنين بشأن كفاءة بعض ماكينات الغسيل موجها بسرعة إحلال وتبديل 3 ماكينات ليتسنى تقديم أفضل خدمة للمرضى المترددين على المستشفى،و استجاب الوزير لأحد المواطنين ووجه بسرعة تقديم خدمة الغسيل الكلوي الوريدي للمريض.

ووجه وزير الصحة بسرعة اتخاذ إجراءات تنظيمية لتسهيل تلقي المواطنين للخدمة، والتعاقد مع إحدى شركات الأمن حتى يتسنى إحكام النظام، نظرا لكثرة التردد على المستشفى، وأمهل القائمين على المستشفى مدة شهر لتنفيذ التوجيهات، مشددا على ضرورة المرور اليومي على الحالات في التاسعة صباحا، وتواجد رئيس قسم الكلى بشكل يومي لتفقد الحالات والاستماع إلى مطالبهم.

وتابع الوزير والمحافظ الجولة بتفقد مستشفى رمد المحلة المقامة على مساحة 1965 متر مربع، وتتكون من 5 طوابق وتضم غرف عمليات على أحدث النظم الطبية، وغرف إقامة وتجهيزات طبية على أعلى مستوى، لعلاج مرضى الرمد وإجراء العمليات الجراحية في العيون، كما يضم المستشفى 33 سرير إقامة، و2 سرير عناية مركزة، و2 سرير إفاقة، و 5 غرف عمليات، و9 عيادات خارجية، إلى جانب قسما متخصصا في تقديم خدمات علاج الأسنان، بتكلفة إجمالية بلغت 126 مليون جنيه

واستكملت الجولة بزيارة مستشفى حميات المحلة، بعد انتهاء أعمال التطوير الشامل بها، حيث تفقد الوزير والمحافظ وحدة السونار والأشعة المقطعية، ووحدة الغسيل الكلوي، وقاعة الأطباء ووحدة التشخيص «عن بعد»، ثم توجها إلى مستشفى كبد المحلة التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ووجه الوزير بمراعاة نسب الإشغال بمستشفيات المحافظة، بحيث يتم إعادة توزيع المرضى من المستشفيات ذات التردد الكثيف إلى مستشفيات حميات المحلة وكبد المحلة، كما وجه بعقد اجتماع تنسيقي بين القيادات لتنظيم عملية إحالة المرضى وإعادة توزيعهم لتلقي الخدمة بالمستشفيات وإفادته بما تم إنجازه في تقارير رسمية.

وتوجه الوزير والمحافظ بعد ذلك لطنطا لتفقد أعمال إنشاء مستشفى طنطا العام، واستمعا إلى المعوقات التي تحول دون استكمال التشغيل بعد انتهاء أعمال التطوير، والتي كان أبرزها عدم دخول التيار الكهربائي إلى البنية التحتية للمستشفى الجدير بالذكر أن مستشفى طنطا العام مقام على مساحة 13 ألف متر مربع، ويضم 11 غرفة عمليات، و 31 ماكينة غسيل كلوي، و 21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة.

واختتمت الجولة بتفقد موقع إنشاء مستشفى أورام طنطا الجديد، حيث استمع الوزير والمحافظ إلى عرض توضيحي عن تجهيزات المستشفى، وأشاد الوزير بمعدلات الإنجاز الذي من المفترض أن يضم 350 سريرا، تخدم سكان 5 محافظات مجاورة، وأن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع .

ووجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، لحرصه الدائم على المتابعة الميدانية لسير العمل بكل المحافظات، ولاهتمامه بالمنشآت الصحية والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بمحافظة الغربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمشروع إنهاء قوائم الانتظار، والدكتور أسامة بلبل، وكيل الوزارة بمحافظة الغربية.

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