الدورى الفرنسى.. مارسيليا تدك حصون لوهافر بثلاثية نظيفة

ضرب فريق مارسيليا، نظيره لوهافر، بثلاثة أهداف نظيفة، فى مباراة اليوم على ملعب "فيلودروم"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

أحرز ثلاثية اللقاء اللاعب أرونا سانغانتي الذى أحرز هدف في مرماه فى الدقيقة الـ 18، وفى الدقيقة الـ 21 أحرز بيير إيميريك أوباميانج الهدف الثانى، كما سجل إسماعيلا سار الهدف الثالث فى الدقيقة الـ 84 من عمر اللقاء لصالح فريق مارسيليا.

بهذا الفوز رفع فريق مارسيليا رصيده إلى النقطة 12 فى المركز السادس، بينما تجمد رصيد لوهافر عند النقطة التاسعه فى المركز الـ 13 من ترتيب الدورى الفرنسى.