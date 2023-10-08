الأهلي والإسماعيلي.. 119 مواجهة تاريخية بين الأحمر والأصفر بالدوري وبركات الهداف

تترقب الجماهير المصرية مباراة الكلاسيكو الثاني في الدوري المصري بين الاهلي والإسماعيلي، في السابعة مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز 4-0 على المصري، بينما تم تأجيل مباراة سيراميكا، أما الإسماعيلي بقيادة مدربه إيهاب جلال، خسر من زد بهدف دون رد في الجولة الأولى، قبل الفوز الكبير على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-1.

ويسعى الشياطين الحمر لتكريس “العقدة” أمام الإسماعيلي وعدم الخسارة حيث أن أخر فوز حققه الدراويش على الأهلي في نوفمبر 2010 بقيادة الهولندي مارك فوتا بنتيجة 3-1 ضمن الجولة 11 من الدوري موسم 2010-2011 سجل ثلاثية الإسماعيلي شادي محمد، عبد الله الشحات وجودوين إيزي، بينما سجل للأهلي أحمد فتحي.



وتاريخيا التقى الأهلي مع الإسماعيلي في 119 مباراة بالدوري المصري الممتاز، شهدت تفوق المارد الأحمر بتحقيق الفوز في 62 مباراة، مقابل 22 انتصارا للدراويش وحسم التعادل نتيجة 35 مواجهة.

وتمكن لاعبو الأهلي من تسجيل 175 هدفا في شباك الإسماعيلي، مقابل 93 هدفا احرزها أبناء القلعة الصفراء في مرمى الشياطين الحمر.



المواجهة الأولي التي جمعت الأهلي بالإسماعيلي في مسابقة الدوري الممتاز كانت يوم 19 نوفمبر 1948، وانتهت بفوز الأهلي 2-0، بينما أقيمت آخر مباراة بين الأحمر والأصفر في 5 يوليو الماضي، بالجولة 18 من الدوري، وانتهت بفوز الأهلي 1-0، سجله الجنوب أفريقي بيرسي تاو.



وكان موسم 1957-1958 شاهدا على أكبر فوز للأهلي أمام الإسماعيلي بنتيجة 8-0، أحرز منها صالح سليم 7 أهداف، بينما حقق الدراويش أكبر فوز على الشياطين الحمر موسم 1963-1964، بنتيجة 4-1.

ويمتلك محمد بركات لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا في مواجهات الفريقين برصيد 12 هدفا، يليه أحمد مكاوي لاعب الأهلي السابق بـ 10 أهداف.