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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإيطالى.. تشكيل هجومى لأتلانتا أمام لاتسيو

اتلانتا
اتلانتا
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أعلن جيان بييرو جاسبريني المدير الفنى لفريق أتلانتا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لاتسيو،  بعد قليل على ملعب "الأوليمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
جاء تشكيل فريق أتلانتا كالتالى:
حراسة المرمى: خوان موسو.
خط الدفاع: جيورجيو سكالفيني، بيرات ديمسيتي، سياد كولاسيناك.
خط الوسط: دافيد زاباكوستا، مارتن دي رون، إيديرسون، ماتيو روجيري، ماريو باساليتش.
خط الهجوم: شارل دي كيتيلاري، جيانلوكا سكاماكا.
ويحتل فريق أتلانتا المركز السادس برصيد 13 نقطة، بينما يقع لاتسيو فى المركز الـ 16 برصيد 7 نقاط.

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الدورى الإيطالى أتلانتا لاتسيو تشكيل فريق أتلانتا
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