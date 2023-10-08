محافظ شمال سيناء يفتتح 3 مدارس في مركز ومدينة الشيخ زويد

افتتح اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، 3 مدارس في مركز ومدينة الشيخ زويد، في حضور سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، المهندس غريب حسن، مدير فرع الابنية التعليمية بشمال سيناء، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكد المحافظ على افتتاح مدارس الشلاق وابو فرج والعوايضة، لافتا إلى أن افتتاحات الشيخ زويد تأتي في إطار احتفال المحافظة باليوبيل الذهبي لنصر السادس من أكتوبر المجيد، مؤكدا على افتتاح عدد من المشروعات الخدمية في مركزي العريش وبئر العبدخلال اليومين الماضيين بهذه المناسبة.

وقال المهندس غريب حسن، مدير فرع الابنية التعليمية بشمال سيناء، أن مدرسة أبوفرج للتعليم الأساسي أقيمت على مساحة 1772 متر مربع بتكلفة 8 مليون و623 الف و185 جنيه، وتتكون من دور ارضي و3 أدوار علوية بمساحة 630 متر مربع، وتحتوي على 22 فصل تعليمي.

وأضاف حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن مدرسة العوايضة أقيمت على مساحة ٢٦٠٦متر مربع، بتكلفة 2 مليون و868 ألف و953 جنيه، وتتكون من دور ارضي و٣ أدوار علويه بمساحة ٣٦٠متر مربع، وتحتوي على 22 فصل تعليمي، وتم انشاءها ضمن إعادة إنشاء المدارس المهدمة بالشيخ زويد ضمن خطة المرور على المدارس التي مر على إنشائها أكثر من ١٥ عامًا.

وأشار رضوان إلى أن مدرسة الشلاق الإبتدائية الجديدة أقيمت على مساحة ١٦٣٣ متر مربع بتكلفة ٥مليون و٧٩٣ الف و٢٣٠ جنيه، وتتكون من دور أرضي و٣ أدوار علوية تضم ٨ فصول تعليمية تسع ٣٢٠ طالب وطالبة.