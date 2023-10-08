برلماني: مصر تتبنى رؤية واضحة وحاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن مصر تقوم بجهود مكثفة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والحيلولة دون الذهاب إلى مواجهة مفتوحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين إثر المواجهات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية في غزة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بمستوطنات غلاف غزة.

وأكد الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تتبنى رؤية واضحة وحاسمة تتمثل في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي يضع القضية على رأس أولوياته في كل المحافل الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والعمل على إعطاء الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة.

وشدد النائب نادر الخبيري، على ضرورة تكاتف دول العالم والمجتمع الدولي والأطراف الفاعلة لدعم جهود السلام والتدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، علاوة على توفير الحماية الدولية له.

وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وإجبار الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية.