ندوة تعريفية لطلاب المدرسة الوطنية للعلوم التقنية ببدر (صور)

نظمت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بالتعاون مع شركة "تأهيل" لتنمية مهارات التميز يومًا تعريفيًا لأولياء أمور الطلاب المقبولين بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر، والمتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي، لتعريفهم بكافة تفاصيل المدرسة وما تتضمنه من مواد دراسية، بالإضافة إلى المميزات التي سيحصل عليها الطلاب والمسارات المتاحة لهم بعد التخرج، حيث تم قبول 100 طالب وطالبة بإجمالي 4 فصول، حيث يتشكل كل فصل من 25 طالبًا وطالبة فقط، لتفادي حدوث أي كثافة طلابية وذلك لضمان كفاءة سير العملية التعليمية بالمدرسة.

جدير بالذكر أنه تم قبول الطلاب بعد مرورهم بعدة مراحل، بدءًا من التقديم الإلكتروني، ومن ثمَ اختبارات القبول التي تضمنت اختبارات في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، وكذلك اختبارات قياس معدل الذكاء، وانتهاءًا بالمقابلات الشخصية، وذلك تأكيدًا على حرص مبادرة ابدأ على مراعاة الشفافية في اختيار الطلاب.

وتشمل مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر، تخصصان، تم تصميم كل منهما لمساعدة الطلاب على اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لاستخدام منهجيات الذكاء الاصطناعي المتطورة في مجالات تحليل البيانات والأتمتة الصناعية وأنظمة التحكم الصناعي.

ففي تخصص الذكاء الإصطناعي في تحليل البيانات،سيقوم الطالب بدراسة المقررات المتعلقة بتصور ونمذجة البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي لتحليل البيانات وذكاء الأعمال، وممارسات هندسة البرمجيات، وتقنيات معالجة البيانات، وإدارة البيانات وأساسيات الأمن السيبراني باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أما تخصص الذكاء الإصطناعي في الأتمتة الصناعية وأنظمة التحكم، سيقوم الطلاب بدراسة كل ما يتعلق بالبرمجة، والبرمجة النصية للأتمتة ونظم التحكم، والتحكم في المحركات والروبوتات الصناعية، وتكامل PLC والشبكة الصناعية، وبروتوكولات الاتصالات، وكيفية تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي وأنظمة الحركة في الأتمتة الصناعية، بالإضافة إلى تكامل إنترنت الأشياء في تصميم وتكامل أنظمة الأتمتة الصناعية في البيئات الصناعية الذكية.

وبجانب هذة التخصصات الفنية سيدرس الطلاب عددًا من المواد الأخرى مثل التحول الرقمي واللغة الإنجليزية المتقدمة واللغة الألمانية، بالإضافة إلى المواد الثقافية ومقررات خاصة بالتنمية المستدامة والتحول الأخضر وريادة الأعمال وغيرها من المهارات الشخصية التى تؤهل الخريج لسوق العمل داخل مصر وخارجها.

ووفقًا لهذا سيتاح لخريجي المدرسة الالتحاق بالجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية، والجامعات الحكومية بعد إجراء معادلة، بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بسوق العمل مباشرة والعمل بمجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الصناعة والتمويل والتعليم والصحة، لمعالجة البيانات للمهندسين وغيرها من الوظائف الفنية المتخصصة.

عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية في إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول

